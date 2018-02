Rondleidingen in residentie Ventoux 03 februari 2018

Residentie Ventoux langs de Vaartstraat in Brugge zet haar deuren open voor toekomstige bewoners. Er zijn infomomenten gepland op maandag 5, donderdag 8, maandag 12, maandag 19 of donderdag 22 februari, telkens vanaf 14 uur. Er zijn rondleidingen en een glaasje in restaurant O Vélo. Residentie Ventoux is een recent complex van 48 assistentiewoningen, via een passerelle verbonden met Hotel Velotel. Bewoners wonen zelfstandig en op hun eigen ritme en kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van het bekroonde hotel. In de residentie zijn tal van verwijzingen naar de Mont Ventoux en het wielrennen. Deelnemen aan de rondleidingen is gratis, maar inschrijven is verplicht op het nummer 0496/45.12.00 of per mail naar aay@aldea.be. (BHT)