Romanie Schotte (21) rondt kaap van 10.000 volgers op nieuw Instagramprofiel én gaat op date met twee fans Brugse schone moest nieuw Instagram-account aanmaken na hacking Mathias Mariën

14 januari 2019

11u28 0 Brugge Goed nieuws voor Romanie Schotte (21): een week nadat haar Instagramaccount werd gehackt, heeft de Brugse schone de kaap van 10.000 volgers opnieuw gerond. “Voor mij is dat enorm belangrijk. Boven de 10.000 volgers zijn er heel wat extra mogelijkheden”, liet de ex-Miss België eerder verstaan.

Verplicht een nieuw profiel moeten aanmaken op sociale media: het is de nachtmerrie van elke influencer. Voor Romanie Schotte (21) was er echter geen andere optie nadat hackers een week geleden haar account op Instagram hackten. Ze boden het account te koop aan voor 20 euro, maar dat risico wou de Brugse schone niet nemen. Onder de naam @romanieschotte begon de voormalig Miss België helemaal vanaf nul. Geen pretje, aangezien ze als influencer met meer dan 10.000 volgers heel wat voordelen genoot, zoals een gratis auto of gratis kledij. Het verhaal van de hacker ging al snel viraal op sociale media en zo belandde Schotte zelfs in de ochtendshow van Peter Van De Veire op MNM, waar ze een extra oproep deed aan haar volgers om ook haar nieuwe profiel te volgen. “Met de 10.000ste ga ik iets drinken”, voegde ze er lachend aan toe.

Twee volgers uitgeloot

Haar oproep viel duidelijk niet in dovemansoren. Amper enkele dagen later rondde Romanie Schotte de kaap van de 10.000 volgers. “Het was geen ideale periode net tijdens de examens, maar ik heb wel gemerkt hoe belangrijk Instagram voor mij is”, vertelde Schotte al tijdens de ochtendshow. Ze komt bovendien haar belofte na en gaat met twee volgers iets drinken. Zij zullen worden uitgeloot. Hoop op meer hoeven ze echter niet te koesteren: de Brugse schoonheid is al lange tijd gelukkig samen met haar vriend Stefan, de broer van acteur Louis Talpe. Haar 10.000ste volger vieren deed ze, uiteraard, met een foto op haar Instagram. “Vandaag vier ik al mijn 10.000 volgers. Ik heb het gevoel dat we een familie zijn. Jullie zijn allemaal zo vriendelijk en positief: ik hou van die vibe”, richt Schotte zich tot haar volgers.