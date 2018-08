Rolstoelgebruikers raken eindelijk tot bij surfclub 29 augustus 2018

02u30 0 Brugge Goed nieuws voor de bezoekers van surfclub Icarus op het strand van Zeebrugge. Rolstoelgebruikers, mindervaliden of ouders met een buggy kunnen sinds kort gebruik maken van een hellend vlak om tot bij de surfclub te geraken.

Het initiatief kwam er nadat Groen de tekortkoming had opgemerkt. "Voor het realiseren van de nieuwe Icarus werden de eigenaars verplicht om een gehandicaptentoilet te installeren, wat terecht ook gebeurde. Alleen mochten ze geen hellend vlak leggen. Een kafkaiaanse situatie! Mensen met een beperking geraakten immers niet tot bij de surfclub. Het toilet werd gebruikt als stockageruimte voor kitezeilen. We zijn dan ook verheugd dat dit euvel nu is verholpen", zegt Andries Neirynck van Groen.





Lijsttrekker Raf Reuse trekt de situatie door naar gans Brugge. "Toegankelijkheid is een van onze prioriteiten. Het kan in Brugge op dat vlak nog veel beter. Voetpaden moeten altijd effen en voldoende breed zijn. Ook openbare toiletten moeten toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers." (MMB)