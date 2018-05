Rol baby Jezus gaat naar meisje VIJF MAAND OUDE STÉPHANIE SPEELT MESSIAS IN HEILIG BLOEDPROCESSIE BART HUYSENTRUYT

09 mei 2018

02u34 0 Brugge De rol van kleine Jezus in het verhaal van de Heilig Bloedprocessie in Brugge is dit jaar voor baby Stéphanie. Haar ouders, die in Luxemburg wonen, spelen Maria en Jozef. "We hebben een vrolijk kind, dus dat moet lukken", glimlachen ze.

Het is aftellen naar Brugges schoonste dag, komende donderdag. Dan is er weer Heilig Bloedprocessie, Unesco-werelderfgoed en jaarlijks goed voor zo'n 35.000 bezoekers in Brugge. De 1.700 figuranten werden voor een keer makkelijk gevonden. "Het is echt opvallend hoeveel interesse er dit jaar was", zegt coördinator Mathieu Clarysse. "Meer dan 200 nieuwe gezichten trekken kostuums én nieuwe sandalen aan om de processie mee te maken."





Zwangere Maria

Onder die nieuwe gezichten ook een erg jonge deelnemer. Het is Stéphanie Lang, een bijna vijf maanden oude baby van Jiri Lang en Delphine De Guchteneere. Ze wonen in het Groothertogdom Luxemburg, maar komen speciaal naar Brugge om er mee te lopen in de stoet.





"Het zal al mijn twintigste keer zijn", zegt de 32-jarige Brugse. Ze leerde haar man Jiri, een Tsjech van 30 jaar, kennen aan het Europacollege in haar stad. Delphine volgde hem drie jaar geleden naar Luxemburg, omdat Jiri er werkt voor een Europese instelling. Delphine is momenteel fulltime mama van Stéphanie. "Vorig jaar nam ik zwanger deel aan de Bloedprocessie, toen ook al als Maria. Het leek me wel een leuk idee om dat dit jaar opnieuw te doen, maar dan met mijn eigen kindje als Jezus." Dat Stéphanie een meisje is, vormt geen probleem. "Ze is wel al bijna vijf maanden, dus ze past maar nipt in haar rol", glimlacht de mama. Ook voor papa Jiri wordt het een primeur. Hij kruipt voor het eerst in de huid van Jozef.





Koel, maar droog

Veel oefenen kon het jonge gezinnetje natuurlijk niet. "We komen pas woensdag (vandaag, red.) aan in Brugge en zullen dus niet gerepeteerd hebben. Maar dat is niet zo erg. Onze rol is uiteindelijk maar beperkt. Stéphanie is een vrolijk kind, dus dat moet wel lukken. Ik heb er alle vertrouwen in", knipoogt haar mama. Niet anders dan andere jaren kijkt de organisatie vooral omhoog. "De voorbereidingen zijn allemaal prima verlopen", zegt Mathieu Clarysse. "Maar de weergoden kunnen roet in het eten gooien. Al hopen we dat het vooral droog blijft. Bij hevige regenval kan de processie niet uitgaan, maar daar houden we niet echt rekening mee. Zoals de voorspellingen nu zijn, wordt het weliswaar een beetje koeler, maar houden we het voornamelijk droog."





Nieuwe Jezus-sandalen

Het is uitkijken naar de nieuwe vlaggen in het centrum, of de kostuums van het Getuigeniskoor. 51 figuranten krijgen een zwart gewaad met rood en wit, met een afbeelding van een pelikaan die verwijst naar het Heilig Bloed. En kijk ook even naar beneden, want 1.000 figuranten lopen met nieuwe Jezus-sandalen aan hun voeten. Die zijn hier en daar wat bijgewerkt, want voor sommigen begonnen ze al te knellen. Tot slot zitten ook de vendeliers, die de processie afsluiten, in het nieuw. Alles samen zijn de 'renovaties' goed voor een kostprijs van 68.500 euro.





Oud parcours

De Heilig Bloedprocessie volgt opnieuw een aangepast parcours. Dit keer vindt de start plaats op de Dijver, omdat de Oude Burg vorig jaar niet ideaal bleek. De puzzel zou dit jaar beter in elkaar moeten passen. Ze volgende route langs 't Zand en de nieuwe weg richting Hauwerstraat en Beursplein om zo terug richting Smedenstraat te wandelen. Dat is een terugkeer naar het oude parcours. De processie start donderdag om 14.30 uur.