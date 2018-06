Roger van Damme gastchef op KooKeet 15 juni 2018

02u33 0

Roger van Damme (47) is gastchef tijdens het gastronomische festival KooKeet, eind september op het plein achter het station van Brugge.





De Nederlandse kok is de uitbater van de Antwerpse lunch-lounge Het Gebaar, die in 2010 een eerste Michelinster kreeg. Hij presenteert ook kookprogramma's op Vlaamse televisiezenders. Als gastchef op KooKeet volgt hij Piet Huysentruyt op. In het verleden viel die eer ook al te beurt aan onder meer Peter Goossens en Jeroen Meus. "Samen met Dominique Persoone heb ik Roger van Damme kunnen overtuigen om erbij te zijn", zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V).





"Hij is een bekende naam en bovenal een bijzonder getalenteerde chef. Zijn patisserie is van wereldniveau." KooKeet vindt dit jaar plaats op 29 en 30 september en 1 oktober. Vorig jaar lokte het culinaire evenement meer dan 100.000 bezoekers.(BHT)