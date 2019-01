Roemenen stelen ‘na tip’ brandkast met 75.000 euro bij ex-werkgever Jelle Houwen

08 januari 2019

Vijf Roemeense mannen riskeren elk 2 jaar cel voor een drieste inbraak bij de uitbater van een autohandel met tankstation langs de Dudzeelse Steenweg in Brugge. De feiten dateren al van 25 november 2015. Toen werd een zware metalen kluis die verankerd was in de muur met grof geweld verwijderd. In de brandkast zat maar liefst 75.000 euro cash geld. De Roemenen wisten blijkbaar goed dat er zoveel geld te rapen was in het tankstation. Bij de inbraak werd een bloedspoor gevonden en die leidde pas na anderhalf jaar naar Razvan-Marian T. Die was intussen aangehouden in een andere zaak, en ook zijn kompaan Beniamin G. kon daarna opgepakt worden. Die man zit intussen een celstraf van 13 jaar uit in Roemenië wegens moord. De feiten werden gepleegd met kompanen Aurel V., Aurel D. en Cristi-Florin N. Het zou die laatste zijn die de vier anderen op het spoor zette en de tip gaf voor de inbraak. Hij is de enige die al jaren in België verblijft en zou ooit nog gewerkt voor de garagist. “Hij was op vakantie in Roemenië en deed nogal pocherig over zijn werksituatie hier”, zegt zijn advocaat Thomas Gillis. “Hij zei dat hij hier veel geld verdiende, ook in het zwart, en een goed leven had. Blijkbaar heeft dat de anderen overtuigd om naar hier te reizen en die inbraak te plegen. Voor een goed begrip: hij wist daar niets van en werd in België onder zeer zware druk gezet om het adres vrij te geven. Ik vraag daarom mildheid.” Het gestolen geld heeft de garagist nog niet terug. 60.000 euro van de buit werd door de politie in Duitsland wel onderschept, daags na de inbraak, bij een routinecontrole. Maar toen wist men nog niet dat die toebehoorde aan de garagist en dus werd het geld nog niet overgemaakt. Dat gebeurt wellicht na het vonnis op 12 februari.