Roemenen in de cel voor brandstofdiefstal 26 februari 2018

Twee Roemenen van 24 en 25 jaar zitten in de cel op verdenking van brandstofdiefstal in de haven van Zeebrugge.





De scheepvaartpolitie heeft donderdagavond twee mannen betrapt die diesel uit de tank van vrachtwagens aan het overladen waren in bidons. De onderzoeksrechter besloot het duo zaterdag aan te houden voor loondiefstal ten nadele van de werkgever.





"Het gebeurt wel meer dat vrachtwagenchauffeurs uit ontevredenheid of uit geldgewin brandstof stelen van hun werkgever en die dan verder verkopen", reageert procureur Frank Demeester. "Zulke feiten gebeuren vaak in de achterhaven of in straatjes waar ze hopen niet gecontroleerd te worden. Vandaar dat de Scheepvaartpolitie haar patrouilles overal inzet, ook in deze regio's", besluit de procureur. (MMB)