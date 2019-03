Roemenen blijven in de cel voor diefstal van duizenden kilo’s metaal op bedrijventerreinen Siebe De Voogt

05 maart 2019

14u11 0 Brugge Dertien Roemenen blijven een maand langer in de cel voor tal van metaaldiefstallen in gans Vlaanderen. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. De bende zou duizenden kilo’s metaal hebben gestolen op bedrijventerreinen in onder meer Brugge.

Het onderzoek naar de dievenbende ging al in juni vorig jaar van start. In Brugge en omgeving vonden toen enkele metaaldiefstallen plaats op bedrijventerreinen en bij rangeerstations. De bende zou onder meer toegeslagen hebben in de industriezone Blauwe Toren. Door met veel mensen en verschillende bestelwagens ter plaatse te gaan, slaagden de dieven erin om op één nacht duizenden kilo’s metaal te ontvreemden. Telefonieonderzoek bracht de speurders op het spoor van een rondtrekkende dievenbende met Roemenen die vooral in het Brusselse vertoefden. In totaal werden donderdagnacht over gans Vlaanderen dertien verdachten opgepakt. De eigenlijke bende zou echter dubbel zo groot zijn. De arrestaties verliepen niet zonder slag of stoot. Eén van de Roemenen nam de vlucht, maar verloor de controle over zijn stuur in Merksem. Hij kwam met zijn wagen terecht in de etalage van een kledingzaak en kon uiteindelijk toch in de boeien worden geslagen. De dertien verdachten werden aangehouden en verschenen dinsdagmorgen voor de raadkamer. Die verlengde hun aanhouding met een maand. De metaaldieven werden voorlopig in verdenking gesteld voor een viertal feiten, maar in werkelijkheid zouden ze voor tientallen diefstallen in aanmerking komen.