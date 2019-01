Roemeense straathonden vinden warme thuis in Brugge dankzij Dieter: “Enorm dankbaar werken” Dieter Crevits bouwde zelf hondenasiel door erbarmelijke omstandigheden in rest van het land Mathias Mariën

07 januari 2019

12u13 0 Brugge Bruggeling Dieter Crevits (38) heeft de voorbije twee jaar al 245 Roemeense straathonden een nieuwe thuis bezorgd. De man runt een dierenasiel in het land en vindt opvallend genoeg steeds meer Brugse gezinnen die een Roemeens hondje in huis willen halen. Ondertussen lopen er al 70 rond in onze regio. “Het is enorm dankbaar werken. Ik kom dus wel vaak oude bekenden tegen op straat”, lacht Dieter.

Twee jaar geleden kondigde Dieter Crevits al trots de opening van zijn asiel in het Roemeense Suceava aan. Het was eerder toevallig dat de Bruggeling de uitdaging aanging. Toen hij zelf een Roemeense hond adopteerde, zag Dieter de erbarmelijke toestanden in de asielen en besloot dan maar zelf deftige opvangplaatsen te bouwen. Roemenië telt naar verluidt meer dan zes miljoen straathonden, de grootste populatie van Europa. “De overheid doet echter niets voor de dieren. Als ze hen zouden steriliseren of castreren, is het probleem over enkele jaren opgelost, maar dat doen ze niet. Er is namelijk al een hele handel rond ontstaan en veel mensen verdienen hun geld met het vangen en doden van straathonden. De situatie is lokale dierenasiel is erbarmelijk. Ze krijgen er bijna geen eten”, vertelde Dieter destijds. Woorden die alles behalve gelogen zijn. Honden worden er vaak harteloos gedumpt of met zware verwondingen achtergelaten.

Nieuwe thuis

Vandaag pendelt de man nog steeds over en weer tussen Brugge en Roemenië. “Ik probeer minstens om de zes weken ter plaatse een kijkje te gaan nemen”, zegt Dieter, die het asiel runt samen met een Duitse organisatie. De voorbije twee jaar konden ze al 245 Roemeense straathonden een nieuwe thuis bezorgen. De werking van het asiel staat momenteel dan ook helemaal op punt. Al kunnen ze uiteraard niet alle honden helpen of uiteindelijk een nieuwe thuis bezorgen. “Er zitten permanent ongeveer 240 honden bij ons”, legt Crevits uit. “De allerkleinsten brengen we onder bij mensen thuis. Voor hen is het moeilijk om te overleven in een asiel door het gevaar van virussen en contact met eventueel andere zieke honden.” Het hondenasiel is weliswaar nog steeds volledig afhankelijk van giften en adopties, wat het financieel een zware zaak maakt. Toch denkt Dieter nog lang niet aan opgeven. Sterker: in eigen regio kent zijn asiel steeds meer bekendheid. “In Brugge lopen er momenteel zo’n zeventig hondjes rond die vanuit Roemenië zijn geadopteerd. Ik voel dat de mensen daar steeds meer toe bereid zijn én onze organisatie beter leren kennen”, zegt Dieter trots. “Of ik tijdens het wandelen vaak oude bekenden tegen het lijf loop? Dat kan je inderdaad wel stellen.”

Legaal

Dieter benadrukt dat wie bij hem een hond adopteert, wettelijk met alles in orde is én een gezonde viervoeter krijgt. “Ook in Roemenië respecteren we de vaccinaties, incubatieperiodes en de ouderdom”, aldus Crevits. “Elke hond wordt bovendien zeer goed gescreend voor hij naar hier wordt overgebracht. En geloof me: eenmaal ze aangepast zijn aan de familiale warmte en luxe zoals een mandje, zijn ze je eeuwig dankbaar en worden het de beste vrienden.” Wie meer informatie wil, kan altijd terecht op de Facebookpagina ‘Rescue Romanian Straydogs vzw’.