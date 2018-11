Roemeens koppel steelt met hulp van landkaart 21 november 2018

Een Roemeens koppel riskeert in de strafrechtbank een celstraf omdat het op 26 juli beiden betrapt werd door politie in burger op verschillende gauwdiefstallen. Die werden telkens in de Brugse binnenstad gepleegd. "Het viel de agenten op dat het koppel, toch nog vrij jong, zich tussen een groep vijftigers begaf die naar bezienswaardigheden aan het kijken waren", schetste de procureur. "Daar hadden ze zelf geen aandacht voor. Met handgebaren naar elkaar gaven ze opdrachten tot het stelen van handtassen en openritsen van zakken. Ze verschuilden zichzelf achter een grote landkaart om te doen uitschijnen dat ze ook toeristen waren. Maar toen de diefstal bij een Aziatische vrouw mislukte, greep de politie in. De landkaart bleek een van Brussel te zijn." Beiden riskeren ze nu een effectieve celstraf. De vrouw werd intussen vrijgelaten en is teruggekeerd naar Roemenië om voor de kinderen te zorgen. Vonnis op 27 november. (JHM)