Roemeens koppel, maar ook gesmokkelde Albanees, moeten zich binnenkort voor rechter verantwoorden Siebe De Voogt

09 april 2019

16u38 0 Brugge Een Roemeens koppel is dinsdagmorgen door de Brugse raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor mensensmokkel. Opvallend: ook de Albanees die ze wilden smokkelen, moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

De twee Roemenen boden zich op zondag 30 december samen met de illegale Albanees in hun wagen aan bij de P&O Ferry in de haven van Zeebrugge. Ze hadden valse papieren bij voor de man en hadden zelfs hun 7-jarig kindje meegebracht om minder op te vallen. Tijdens de controle viel het koppel al snel door de mand. De papieren van de Albanees bleken vals te zijn. Zijn echte identiteitsdocumenten zaten verstopt onder de achterbank van de wagen, met daarbovenop het kinderstoeltje en daarin het dochtertje van de Roemenen. Het koppel zit nog steeds in de gevangenis en zal binnen een drietal weken dus geboeid voor de rechter moeten verschijnen. Ook de Albanees zal zich dan moeten verantwoorden voor het gebruik van valse stukken. Hij is intussen op vrije voeten.