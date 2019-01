Roemeens koppel én illegaal blijven in de cel voor mensensmokkel in bijzijn van 7-jarig kind Siebe De Voogt

14u22 0 Brugge Een Roemeens koppel blijft een maand langer in de cel, nadat ze een illegale Albanees vanuit Zeebrugge richting Groot-Brittannië probeerden te smokkelen. Opvallend: de Brugse raadkamer verlengde ook de aanhouding van de illegaal met een maand.

De twee meldden zich zondagmorgen aan bij de P&O-ferry en hadden valse Roemeense papieren bij voor de Albanees die bij hen was. Om minder op te vallen had het koppel zelfs hun 7-jarig kindje meegebracht. De beveiligingsmensen hadden hun plan snel door, zeker omdat de Albanees geen woord Roemeens sprak. Het koppel werd opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden voor mensensmokkel. Opvallend genoeg vloog ook de Albanees achter de tralies voor het bijhebben van valse papieren. De raadkamer verlengde de aanhouding van het drietal vrijdagmorgen met een maand. Het Roemeense koppel bekende intussen dat ze effectief de bedoeling hadden de illegaal over het Kanaal te smokkelen.