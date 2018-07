Roemeens koppel betrapt bij diefstalpoging 30 juli 2018

02u24 0

Een Roemeense man en zijn vrouw, beiden 28 jaar oud, zijn vrijdagmiddag in de Brugse binnenstad betrapt door agenten die hen discreet in de gaten hielden. Het koppel staat al bekend voor diefstallen en de agenten zagen hoe ze tot tweemaal toe een groep mensen benaderen en probeerden te stelen uit rugzakken en een handtas. Na hun arrestatie bleek het duo niet alleen in het binnenland, maar ook in het buitenland gekend te zijn voor gelijkaardige feiten. Ze verschenen voor de onderzoeksrechter die besliste om het duo aan te houden. Ze verschijnen dinsdag voor de raadkamer. (JHM)