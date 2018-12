Roemeens dievenkoppel opgepakt in Brugs B-park JHM

09 december 2018

14u41 0

Een Roemeens dievenkoppel kon dit weekend op heterdaad betrapt worden toen ze tal van diefstallen pleegden in het B-Park in Brugge. De 40-jarige man en de 49-jarige vrouw, waarvan niet duidelijk is waar ze wonen, pleegden onder meer feiten in de Carrefour en de Decathlon in het B-Park. Ze zijn zelfs verantwoordelijk voor tal van diefstallen want in de bestelwagen van het koppel die op de parking gevonden werd bleek zelfs een grote buit verscholen te zitten. Het gaat om meerdere duizenden euro’s. Het koppel moest zondagmiddag voor de onderzoeksrechter in Brugge verschijnen die moet beslissen over hun aanhouding.