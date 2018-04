Roemeen vraagt vrijspraak voor mensenmokkel 19 april 2018

Een Roemeense mensensmokkelaar tekent in de Brugse rechtbank verzet aan tegen de 30 maanden cel die hij vorig jaar kreeg voor mensensmokkel. Ioan-Adrian P. liep op 11 februari vorig jaar tegen de lamp, toen hij met een bestelwagen stond de wachten aan de P&O-ferry in de haven van Zeebrugge. De scheepvaartpolitie ontdekte achter een valse wand in de laadruimte vijf Irakezen, onder wie één minderjarige. De transmigranten waren via een luik onderaan de bestelwagen achter de wand gestopt. De Roemeense bestuurder zat drie maanden in voorhechtenis en werd uiteindelijk vrijgelaten met een borgsom van 1.000 euro. Op z'n proces kwam hij echter niet opdagen. Gisterenmorgen vroeg hij voor de rechter de vrijspraak. "Mijn cliënt was opgedragen huishoudtoestellen te gaan ophalen in Groot-Brittannië", pleitte z'n advocaat. "Hij wist niet dat er illegalen in de laadruimte zaten en is erin geluisd door de smokkelbende." Uitspraak op 2 mei. (SDVO)