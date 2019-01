Roeiclub verwelkomt steeds meer vrouwen en dat levert problemen op: “We hebben dringend nieuwe douches en kleedkamers nodig” Oudste Brugse sportclub viert dit jaar 150ste verjaardag Bart Huysentruyt

27 januari 2019

19u17 0 Brugge De Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) wil er zo snel mogelijk een nieuwe loods bij. Bij het begin van hun feestjaar voor de 150ste verjaardag zoeken ze geld om meer boten te kunnen stockeren. Maar de club kent ook andere problemen. “Ons ledenaantal stijgt en we moeten de infrastructuur aanpassen aan het groeiend aantal vrouwen”, zegt secretaris Hubert De Witte.

Het geklasseerde hoofdgebouw aan het Waggelwater verraadt de gezegende leeftijd van de Koninklijke Roeivereniging Brugge. De leden gaven zopas het startschot voor hun 150ste verjaardag. Dat wordt een feestjaar, ingezet met een nieuwe vlag en een kalender vol evenementen. Het is alvast uitkijken naar de 25ste Brugge Boat Race in maart, een internationale roeiwedstrijd met een rijke traditie.

Toproeiers

De KRB is de vierde oudste sportclub van België en dus veruit de oudste in Brugge. “Afgezonderd van de schuttersverenigingen, die oorspronkelijk niet als sportclubs werden aanzien”, zegt secretaris Hubert De Witte. “Voor een oude knar zijn we springlevend. Ons ledenaantal is de afgelopen jaren weer gestegen naar 250 roeiers. We kunnen terugvallen op een rijke geschiedenis, met telkens een aantal toproeiers. Denk maar aan Pierre-Marie Deloof, die ook Olympisch succes oogstte. Recenter ging Tim Maeyens drie keer naar de Olympische Spelen. In 2020 hopen we met Pierre Deloof, zoon van, in Tokio te scoren.”

Nieuwe loods

Even opvallend de afgelopen jaren is de toename van het aantal vrouwelijke roeiers. Die zorgen tegenwoordig zelfs voor infrastructurele problemen. “Ons hoofdgebouw is niet voldoende aangepast”, legt De Witte uit. “We moeten dringend aparte douches en kleedkamers voor vrouwen installeren. Daarvoor moeten een aantal opslagplaatsen voor boten wijken. Maar we kunnen op dit moment nergens terecht om die boten te stockeren. Daarom hebben we dringend een extra loods nodig.”

Bedrijfsroeien

De vergunning daarvoor is binnen, het financiële plaatje is echter nog niet rond. “Maar dat willen we zo snel mogelijk in orde hebben”, gaat De Witte verder. “Willen we verder groeien, dan moeten we investeren.” Die groei heeft de club zonder twijfel ook te danken aan de creatieve initiatieven die het neemt om nieuwe leden aan te trekken. Zo vindt er op 31 augustus voor het eerst een wedstrijd bedrijfsroeien plaats. Een aantal Brugse bedrijven heeft zich al ingeschreven voor de roeilessen. Tegen het einde van de zomer zullen ze het tegen elkaar opnemen in een eerste onderlinge confrontatie. “De interesse is nu al groot. We hopen daar een nieuw soort enthousiasme mee te creëren. We bevinden ons ook in de buurt van de bedrijvenzone. Er zijn dus mogelijkheden.”