Rode Kruis hoopt 8.000 stickers te verkopen 12 april 2018

Het Rode Kruis in Brugge mikt op de verkoop van 8.000 stickers in de veertiendaagse vanaf 19 april tot en met 3 mei.





Dan worden weer tientallen vrijwilligers aan kruispunten gezet om stickers met de beeltenis van stripfiguur Robbedoes aan vijf euro per stuk te verkopen. Ook een aantal leerlingen van de middelbare school Sint-Andreas helpt mee. De opbrengst gaat integraal naar de eigen afdeling. Vorig jaar werden met het geld onder meer 95 preventieve acties gehouden op voetbal- en andere sportwedstrijden en kermissen. "We hebben 950 mensen verzorgd en 25 mensen afgevoerd", zegt secretaris Leen Boterman. "Verder tellen we 60 vrijwilligers en geven we vorming Eerste Hulp. Op die manier hebben we vorig jaar 500 mensen kunnen leren helpen." (BHT)