Robbe is Robinson en 300 fans vieren mee Deelnemers Expeditie Robinson kijken samen in Brugse Kingsclub Bart Huysentruyt

13 december 2018

21u39 0 Brugge Bruggeling Robbe De Backer (30) heeft de finale van Expeditie Robinson op Vier gewonnen. 300 fans en bijna alle kandidaten uit deze jaargang volgden de laatste aflevering op grote schermen in de Kingsclub in Brugge. “Hier komen heel veel vriendschappen uit”, glundert de laureaat.

Robbe, Nele en Arnaude maakten donderdag in een bloedstollende finaleaflevering op Vier onder elkaar uit wie de ultieme survivor is. Dat Robbe De Backer, neef van wereldster Wouter De Backer alias Gotye, de winnaar zou worden, hadden bijna 7 op de 10 lezers van HLN.be voordien al voorspeld. Hij maakte die verwachting ook waar. “Goh, ik ben mezelf echt tegengekomen in Expeditie Robinson”, zegt de Bruggeling die in Torhout woont. “Dat afzien heb ik geleerd op de fiets. Tijdens de opnames heb ik mijn grenzen wel verlegd.”

Steak op barbecue

Met succes dus, want onder meer Nele Velghe (37) van restaurant Le Kok sur Mer in Vlissegem bij De Haan moest de duimen leggen voor haar regiogenoot. Ze bleef als laatste opponent over. “Wat hebben we een mooie tijd beleefd", feliciteert ze haar tegenstander Robbe. “Het programma heeft me sowieso een andere kijk gegeven op het leven. Zo ben ik nu toch wat minder met werk en meer met het gezin bezig. Ik ben op het eiland ook 7,5 kilogram afgevallen (lacht). Daar zijn er nu zo'n vier weer bij. Het eerste wat ik heb gegeten zijn suikers: suikerwafels, snickers... Dat ging er heel snel in.” Ook Robbe raakte acht kilogram kwijt. “Ik verlangde naar een lekkere steak op de barbecue. Dat is ook het eerste wat ik heb gegeten toen ik weer thuis was. De kilo’s zijn er ondertussen weer bij, hoor.”

Applaus

De Kingsclub bleek de ideale locatie voor een gezamenlijk kijkmoment. Op verschillende schermen konden de 300 aanwezigen, onder wie ook een twaalftal deelnemers van deze jaargang, de laatste aflevering bekijken. Toen Robbe de overwinnaar bleek, gingen de handen op elkaar. Hij wint ook 25.000 euro. “We hebben het lang genoeg stil moeten houden", lacht Robbe’s mama Els Janssens. “Toen Robbe vijf weken lang op het eiland zat hebben wij zijn winkel in de Langestraat in Brugge opengehouden. De klanten mochten toen nog van niks weten. We verzonnen dan maar een smoesje dat hij op vakantie was. Maar vijf weken is echt wel lang.”

Brocante Café

Wat overblijft, is de vriendschap. Robinson Robbe kan dat alleen maar beamen. “We hebben niet alleen op het eiland een fijne tijd beleefd, maar ook erna. De afleveringen bekeken we de voorbije weken altijd in mijn Brocante Café in de Langestraat. Die vriendschappen zijn waardevol.” Na het applaus volgde donderdag nog een afterparty. Een aantal kandidaten bleef in Brugge slapen. Reden genoeg dus voor een dol feestje...