Rioolwerken in Hoedenmakersstraat 28 juli 2018

02u41 0

Aannemer Himpe nv uit Loppem voert rioolaansluitingen uit van de panden Hoedenmakersstraat 2 en West-Gistelhof 3.





Dat gebeurt op 7 en 8 augustus in West-Gistelhof en van 9 tot 17 augustus in de Hoedenmakersstraat. West-Gistelhof wordt aan het kruispunt met de Augustijnenrei onderbroken voor autoverkeer, dat omrijdt via Oost- en Noord-Gistelhof. De garages van de bewoners zijn onbereikbaar tijdens de werken. De Hoedenmakersstraat wordt aan de Augustijnenrei afgesloten voor het verkeer dat de straat wil inrijden. De dubbele rijrichting tot aan de private parking van het SFX-ziekenhuis wordt er opgeheven. Autoverkeer naar de parking rijdt om via West- en Noord-Gistelhof. Het verkeer kan de Augustijnenrei oprijden vanuit de Hoedenmakersstraat. Fietsers die afstappen en voetgangers kunnen door. (BHT)