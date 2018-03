Rik Bevernage (63) overleden 08 maart 2018

Voormalig concertprogrammator Rik Bevernage is overleden. Hij werd 63 jaar. Bevernage stond aan de wieg van De Werf, dat nu KAAP heet. De Werf, een kunstencentrum met voorliefde voor jazz, was onder zijn leiding 30 jaar lang spraakmaker op vlak van onstuimig, jong en vernieuwend theater, kindertheater en jazz. Daaruit ontstond ook Jazz Brugge, zijn geesteskind. Dankzij Rik Bevernage en zijn medewerkers heeft Vlaanderen een uniek W.E.R.F. jazzlabel opgericht. Dat heeft meer dan 150 releases op zijn naam staan. Bevernage richtte ook het West-Vlaamse Masereelfonds op. Hij was van Wevelgem, maar speelde veertig jaar lang een belangrijke rol in cultureel Brugge. Hij verrichtte er baanbrekend werk in de regio en was een graag geziene gast. Nadat hij anderhalf jaar geleden met pensioen ging, werd hij ernstig ziek. Rik Bevernage laat een vrouw en drie kinderen achter.





(BHT)