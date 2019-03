Rijverbod voor te snelle Anthony Limbombe: “Ik was gehaast om parfum te kopen” LSI

08 maart 2019

07u59

Bron: LSI 0 Brugge Ex-Club Bruggespeler Anthony Limbombe (24) is door de Kortrijkse politierechtbank bij verstek veroordeeld tot tien dagen rijverbod en een boete van 400 euro. Op 28 december 2017 raasde hij met zijn voertuig aan 150 km/u langs de wegenwerken op de E403 in Wevelgem. Daar gold toen een snelheidsbeperking van 70 km/u.

Meer dan 1.300 automobilisten werden er tijdens de duur van de werken geflitst en de middenvelder, op vandaag aan de slag bij FC Nantes in de Ligue 1 in Frankrijk, was er dus één van. “Gehaast om parfum te gaan kopen in Rijsel. ’s Anderendaags vertrok ik naar London om er nieuwjaar te vieren”, zo verklaarde de jongere broer van Stallone Limbombe (AA Gent).

Hij daagde niet op voor de Kortrijkse politierechtbank en werd dus bij verstek veroordeeld.