Rijverbod voor man die bejaard koppel aanreed 09 maart 2018

02u35 0

Een 61-jarige Bruggeling heeft 2 maanden rijverbod en 1.600 euro boete gekregen voor een zwaar ongeval waarbij twee tachtigers zwaargewond raakten. Op 22 maart vorig jaar werd het bejaarde koppel gegrepen door de wagen van W.V., toen ze het zebrapad overstaken. "De vrouw van 86 jaar is 20 kilo vermagerd en moet voortaan met een rollator wandelen", sprak hun advocaat. "Ze kan niets meer alleen en moet steeds vergezeld worden door haar man." W.V. bleek na het ongeval 0,58 promille alcohol in z'n bloed te hebben. "Ik had twee drankjes gedronken en erna nog gegeten", zei V. "Ik snap nog steeds niet hoe dat ongeval is kunnen gebeuren. Wellicht speelde de lage zon een rol. Ik slaap nog steeds slecht." De politierechter kende de slachtoffers een voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro toe. Hij stelde een dokter aan om hun precieze schade te onderzoeken. (SDVO)