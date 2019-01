Rijselstraat tijdelijk afgesloten door rioolbreuk, ook Oude Zak onbereikbaar Siebe De Voogt

18 januari 2019

11u45 0 Brugge De Rijselstraat in Sint-Michiels is vrijdag plaatselijk afgesloten door een rioolbreuk. Ook de Oude Zak in het centrum van Brugge is onbereikbaar door een waterlek.

De rioolbreuk in de Rijselstraat ontstond ter hoogte van het kruispunt met de Alfons De Baeckestraat. Het verkeer moet plaatselijk een omleiding volgen. “Wie niet op die plek hoeft te zijn, volgt beter de omleidingsroute”, waarschuwt de Brugse politie. Vrijdagmiddag gaat de aannemer van start met de herstelling van de rioolbreuk. Hoe lang de werken zullen duren, is nog niet duidelijk. Ook in het Brugse stadscentrum is een belangrijke straat de ganse dag afgesloten voor het verkeer. De Oude Zak is niet bereikbaar door een waterlek. Ook daar moeten bestuurders een omleiding volgen.