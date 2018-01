Rijke familie krijgt 13.765 euro van malafide huurders 02u51 0 Brugge Drie leden van de begoede Franstalige familie D. kregen in de strafrechtbank van Brugge 13.765 euro van hun voormalige huurders.

Ze hadden een pand verhuurd aan het koppel M.D. en A.D. maar die maakten misbruik van hun vertrouwen. "In het pand hadden wij nog een afgesloten ruimte waarin we enkele familiestukken bewaarden", sprak slachtoffer F. "Het ging om schilderijen en beelden. De ruimte was afgesloten met hangsloten, maar ze braken die open en verdwenen nadien met de noorderzon. Via tweedehands zagen we dat M.D. onze spullen te koop zette via zijn pandjeshuis. We eisen 13.765 euro van hen." Ook een andere vrouw, aan wie het koppel huurde, werd nadien beroofd van een koelkast. De twee huurders kregen elk een effectieve celstraf van een jaar. (JHM)