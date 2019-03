Restaurantrecensie: Petite Aneth, Brugge BBO

20 maart 2019

16u40 0 Brugge Restaurant Aneth in de Maria van Bourgondiëlaan kreeg in 2009 een Michelinster, maar moest die drie jaar later afgeven. Chef Paul Hendrickx begreep er niets van. Hij had zijn zaak bijna verkocht, maar met nieuwe moed sloeg hij de bladzijde om. Aneth werd Petite Aneth, minder prijzig en dus toegankelijker. Toch hopen we nog op dat sterrenniveau.

De zaak zit aardig vol. We worden hartelijk ontvangen. Voor het aperitief valt ons oog op de ruime keuze qua gin-tonic. We bestellen een gin mare en een gin nordes. Gelukkig krijgen we hier geen vervelende botanicals. Menu 'Petite Aneth' lijkt een evidentie. 38 euro. Met aangepaste wijnen 50 euro. Wie laat dat liggen?

Een hapje van pasta met kip, radijs, wortel en waterkers warmt de smaakpapillen op. Frisjes en fijn samengesteld. Lang laat het voorgerecht niet op zich wachten. Leuk hoe David Crabbe, de gezant van Paul Hendrickx, de samenstelling tot in detail komt toelichten. Een salade met zwartpootkip, Canadese kreeft en beukenzwammen, afgewerkt met parmezaanse kaas, pijnboompitten, een kroket van rivierkreeft en een coulis van tomaat en waterkers. De schijnbaar gewaagde samenstelling zorgt voor een perfect evenwicht aan smaken. De uitgebalanceerde, witte wijn (Somnium, een cabernet sauvignon uit het Franse Pays D'oc) is noch droog noch zoet en komt de smaak geenszins verstoren.

Het hoofdgerecht is in de oven gebraden lamsheup, peen, goudgebakken zilveruitjes, puree van gratinaardappelen en een ratatouille van wortel en courgette. De rode wijn is een Veranza, een Spaanse tempranillo. Niets op aan te merken, maar het verrassende voorgerecht is niet te overtreffen. De portie valt bovendien wat klein uit in vergelijking met het royale voorgerecht. We bestellen dan maar nog een dessert: frambozenganache, zanddeeg met boter en roze chocolade, pepermunt, limoenzeste, crème van nougat en vanillemacaron. Verfijning lijkt de beste omschrijving, tenzij u liever een kinderijsje eet.

Conclusie? Qua prijs-kwaliteitverhouding is dit een van de allerbeste restaurants van Brugge en omstreken. Voor een redelijke prijs heb je er geproefd van sterrenniveau. Een kok verliest zijn talent niet. Dat Michelin nu maar wegblijft, hopen we. Dan doet Hendrickx zijn betaalbare zin. Aanradertje!

Prijzen

Voorgerecht: 15 - 19 euro

Hoofdgerecht: 23,5 - 28,5 euro

Menu: 25 - 38 euro

Rekening

2x gin-tonic

2x menu Petite Aneth

2x aangepaste wijn

2x expresso

127,00 euro

Onze punten

Eten: 9,5/10

Bediening: 9/10

Comfort: 9/10

4 sterren op 5

Gegevens

Maria van Bourgondiëlaan 1, 8000 Brugge

050/31.11.89

www.petiteaneth.be

Gesloten op zondagavond en maandag