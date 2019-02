Restauranthouder krijgt 2.000 euro boete, omdat hij lonen van werknemers te laat uitbetaalde: onderzoek naar grote fraude met vennootschappen is nog lopende Siebe De Voogt

11u31 0 Brugge De Vietnamese eigenaar van de Brugse restaurants Maximiliaan van Oostenrijk en ’t Oud Kanthuys in Brugge is veroordeeld voor het niet-uitbetalen van lonen van werknemers van z’n callcenter en elektrozaak. H.T.K (40) moet een geldboete van 2.000 euro betalen.

De inbreuken werden tussen 1 maart 2017 en 1 februari vorig jaar vastgesteld in het callcenter en de elektrozaak van H.T.K. in Brugge. In totaal werden de lonen van 10 werknemers in die periode te laat uitbetaald door de malafide restauranthouder en twee van z’n vennoten. De man regulariseerde intussen de situatie, maar door z’n rijkgevuld strafblad kreeg hij woensdagmorgen toch een geldboete van 2.000 euro opgelegd. Zijn twee vrouwelijke vennoten kregen de opschorting van straf. De zaak rond de niet-betaling van lonen is een nevendossier van het grote fraudedossier waarin H.T.K. meer dan een jaar geleden voorwaardelijk werd vrijgelaten. De Vietnamees zou jarenlang stelselmatig zijn bvba’s hebben laten failliet gaan, nadat hij het geld eerst doorsluisde naar andere vennootschappen. Op papier was K. zelf nergens zaakvoerder, maar liet hij z’n jongste zussen en moeder de bvba’s leiden. Hij streek zo onrechtmatig een groot bedrag op, maar hoeveel is nog niet geweten. In het grote dossier zal de restauranthouder zich mogelijk later nog voor de strafrechter moeten verantwoorden.