Restaurant Njord 28 november 2018

Zodra de lift van de nieuwe cruiseterminal in Zeebrugge de zevende verdieping heeft bereikt, waan je je in een klassezaak. Dit is niet de koele entree voor een cruisevakantie, maar de sfeervolle derde zaak van de Brugse familie Dendooven. Zij runnen al jaren met goede commentaren restaurants Hof ter Doest in Lissewege en Vijfwege in Vlissegem. De bekende horecafamilie waarvan de derde generatie nu al meedraait vond in dit rooftoprestaurant de beleving waarnaar ze op zoek waren. Vraag zeker een tafeltje met zicht op de jachthaven. 's Avonds is die verlicht en lijkt het uitzicht een postkaart. Eenmaal daarvan bekomen, proef je letterlijk de zee bij de amuse: een proevertje Zeebrugse vissoep. Als voorgerecht kiezen we voor de in huis gemaakte garnaalkroketten en de carpaccio van West-Vlaams rood rund met parmesaan schaafsel. Klassiekers, die op een originele wijze zijn klaargemaakt. Het aanbod aan voorgerechten is overigens rijkelijk, net als de porties. Bij het voorgerecht hoort een glaasje wijn. De huiswijn is een Chardonnay-Viognier uit de Limoux. Het is een wijn met fraîcheur en karakter die matcht met al het lekkers uit de zee.





Topbediening

Bij de hoofdgerecht valt ons oog op het aanbod aan wildgerechten. We kiezen ze allebei: een stoofpotje van polderhaas met bosbessen, peren en aardappelkroketjes én de fazant in roomsaus met bosbessen en peren die onze eetpartner uitkoos. Hier krijg je frietjes of kroketjes bij gepresenteerd. Met verder nog acht vis- en twee vleesgerechten op de kaart ga je hier niet met honger van tafel. Kinderen zijn hier meer dan welkom: zij kunnen proeven van stoofvlees met frietjes of een burger van West-Vlaams rood. Kleine opmerking: het hoofdgerecht kwam nogal snel na het voorgerecht. Iets meer tijd om te genieten van de wijn tussendoor was handig geweest. De bediening is top: niets is hier ooit te veel gevraagd. De dessertkaart vinden we eerder beperkt, maar bevat de klassiekers. Wij kiezen als afsluiter voor koffie en thee. Speciaal voor Njord ontwikkelde een Brugse koffiebranderij een unieke blend met bonen uit Zuid-Amerika. Het resultaat is een fluweelzachte, maar pittige koffie. Ook de theekaart is erg uitgebreid. Njord is hoe dan ook een aanrader. (BHT)