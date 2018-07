Restaurant De Waterweelde sluit (voor even) de deuren 31 juli 2018

02u29 0 Brugge Na 21 jaar sluit restaurant 'De Waterweelde' langs de Dudzeelse Steenweg midden augustus de deuren. Geen nood: de familiezaak komt later terug in een nieuw kleedje én met een vernieuwd concept. "Het was tijd om een nieuwe weg in te slaan. We vertrouwen erop dat ons vast cliënteel zal volgen", zeggen zaakvoerders Guy Dalle en Fanny Bonheure .

Het restaurant is al jarenlang een gerespecteerde zaak in Dudzele. Met 'De Waterweelde' verdwijnt vanaf 20 augustus een vertrouwde naam uit het straatbeeld. Al blijft het letterlijk bij de naam alleen. De familie blijft actief in het pand als restauranthouders. De naam, de inrichting én de menukaart zullen er vanaf eind september wel anders uitzien. Een van de hoofdredenen is zoon Kenzo die mee in de zaak stapt. "Het ideale moment om te vernieuwen. We mikken op een iets ruimer publiek", zegt Guy. Concreet slaat de familie de hedendaagse richting in en willen ze een modern uitzicht én een hippere kaart. "Denk daarbij bijvoorbeeld aan loungezeteltjes en fingerfood. In het algemeen willen we meer evolueren naar een moderne bistro. Ik had sterk het gevoel dat de mensen ons bleven associëren met het restaurant dat we 21 jaar geleden waren. Nochtans hebben we onze kaart al vaak veranderd. Maar toch bleef het moeilijk om een breder cliënteel te lokken. Vandaar deze volledig nieuwe start. Dit is het ideale moment", vertelt Guy Dalle. Wie nog in 'De Waterweelde' wil eten, kan dat tot 20 augustus. Daarna volgt de transformatie. Wat de nieuwe naam wordt van de zaak, wil de familie nog niet kwijt. (MMB)