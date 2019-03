Restaurant blijft weken gesloten na brand: “Schade is enorm” Mathias Mariën

11 maart 2019

14u28 0 Brugge Restaurant ‘t Gildenhuis langs de Boogschutterslaan in Sint-Kruis blijft nog enkele weken gesloten na een zware brand zaterdagavond. Tijdens het grillen vatte de open haard plots vuur. Naar de precieze oorzaak heeft zaakvoerder Dominique Deblieck het raden. “We hebben pas enkele maanden geleden onze zaak vernieuwd. De schade is groot, maar we willen zo snel mogelijk terug openen.”

Het restaurant zat zaterdagavond al gezellig vol toen het noodlot toesloeg. “Ik was boven aan het werk toen mijn zoon plots binnenstormde. ‘Papa, de open haard staat in brand’, riep hij. Daarop zijn we meteen gestart met de evacuatie van onze gasten”, vertelt Dominique. Een twintigtal mensen moest noodgedwongen buiten wachten. In afwachting van de brandweer probeerde de zaakvoerder zelf nog de vlammen te blussen. Dat bleek echter onbegonnen werk. De toegesnelde hulpdiensten hadden de situatie snel onder controle, maar konden niet vermijden dat het restaurant zware schade opliep. Opvallend: de brand doet sterk denken aan die bij sterrenrestaurant The Jane in Antwerpen eerder op de dag. Ook daar sloegen de vlammen in de dampkap.

Weken gesloten

De haard waar de brand ontstond, wordt gebruikt om vlees te grillen. Wat er precies verkeerd liep is ook voor Dominique een raadsel. “Alles ging zo snel. Ik heb er geen verklaring voor”, zucht de aangeslagen man. Volgens de eerste vaststellingen sloegen de vlammen in de afzuiginstallatie. Hoe dat kon gebeuren, is evenwel onduidelijk. “Onze afzuiginstallatie was volledig in orde. Het is bovendien een zeer veilig systeem, waardoor de appartementen boven het restaurant geen enkel risico liepen. We houden ook rekening met hun veiligheid”, verzekert Dominique Deblieck. Maandagochtend zat hij samen met enkele gespecialiseerde firma’s om de precieze schade op te meten. “De gevolgschade is enorm. Niet alleen moeten we een volledig nieuw afzuigsysteem installeren, ook de water- en rookschade is groot. En dan heb ik het nog niet over de geur in de gordijnen en meubels.” De zaak blijft de komende twee à drie weken gesloten. Het was al de tweede keer dat het Gildenhuis wordt getroffen door een brand. Zes jaar geleden was dat ook al eens het geval.

Optimistisch

Aan de ingang van het restaurant hangt een briefje waarop staat dat de zaak gesloten is door een brand. Binnenin is de schade duidelijk zichtbaar. Overal ligt er roet. Extra pijnlijk is dat het restaurant pas in oktober een kleine metamorfose onderging. Het interieur werd wat aangepast en de zaak werd volledig geschilderd. “Deze tegenslag komt dus zeker dubbel ongelegen. Maar oké, we blijven optimistisch en willen zo snel als mogelijk weer de deuren openen. Wat mij betreft morgen al. De reacties van onze gasten doen bovendien deugd. Er zijn er zelfs al die belden dat ze hun eten van zaterdagavond nog willen betalen”, besluit Dominique Deblieck.