Residentie Tina vervangt oude huizenrij langs Gistelse Steenweg Bart Huysentruyt

07 januari 2019

18u22 0 Brugge In de Gistelse Steenweg, ter hoogte van de vroegere kinderopvang, start binnenkort de bouw van een nieuw project met handelsruimtes en appartementen. De stad verleende zopas de stedenbouwkundige vergunning.

De bestaande bebouwing op het terrein is al gesloopt om plaats te maken voor 24 appartementen en 4 commerciële ruimtes. Alle appartementen tellen twee slaapkamers en hebben ruime terrassen en een bijkomende berging. Er is mogelijkheid tot het verwerven van een gesloten garagebox. “Er is ook bovengrondse parking voorzien in het binnengebied”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “De aannemer voorziet ook ondergrondse plaatsen voor bewoners. Daar zijn 44 afgesloten garageboxen voorzien. Er zijn maatregelen genomen om het in- en uitrijden van site zo veilig mogelijk te maken door het voorzien van verkeerslichten. Elke bouwblok wordt rechtstreeks met de kelderverdieping verbonden door een trap en een lift.” De nieuwbouw krijgt de naam Residentie Tina en ligt op wandelafstand van ‘de platse’.