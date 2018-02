René Steelant (72) zoekt de liefde in Hotel Römantiek 16 februari 2018

02u34 0 Brugge Dertien jaar nadat hij zijn vrouw Viviane verloor, zoekt René Steelant (72) in Portugal opnieuw naar de liefde. Hij is een van de 26 kandidaten van Hotel Römantiek, het programma op VIER dat oudere singles weer een kans op de liefde geeft. "Mijn kleindochters schreven me in en ik heb me die deelname geen moment beklaagd."

32 jaar was René Steelant gelukkig getrouwd met Viviane Van Quathem: gehuwd in 1973 en samen één dochter Sabine grootgebracht. René was het grootste deel van zijn leven technisch adviseur voor een Duitse firma. Later ging hij aan de slag als autocarchauffeur. Zijn viertaligheid was daarbij een troef. "Maar begin jaren 2000 raakte Viviane ernstig ziek. Dan ben ik met pensioen gegaan om fulltime voor haar te zorgen. Maar in 2004 is ze dan gestorven... Dat heeft veel pijn gedaan", vertelt René.





Huismus

Op dat moment was de Bruggeling amper zestig. Maar voor de liefde stond hij nooit echt meer open.





"Ik ben een echte huismus. Ik kom nog enkel mijn huis uit om eens een pintje te gaan pakken. Er zijn wel vrienden en vriendinnen, maar nooit meer dan dat." Zijn kleindochters Britt en Boo vonden het tijd voor actie en schreven hun opa in voor Hotel Römantiek. "Natuurlijk was ik verrast, maar ik wilde mijn kleindochters niet ontgoochelen. Daarom ben ik mee gegaan in het avontuur. Ik stond er eerlijk gezegd ook wel voor open."





Uit een lijst van 600 kandidaten - 400 vrouwen en 200 mannen - raakte René, nadat hij flink doorgelicht werd door onder meer een psycholoog, uiteindelijk bij de 26 uitverkorenen. Zij mochten mee op twaalfdaagse reis naar Sagres in Portugal. Daar verbleven ze in een poepsjiek hotel dat de kandidaten samen met de crew voor hen alleen hadden.





Veel kan René uiteraard niet verklappen over de afloop van dat avontuur.





"Maar ik heb het mij geen seconde beklaagd. Mijn voordeel was dat ik als 72-jarige een gemiddelde leeftijd had. De jongste deelnemer was 66, de oudste 84 jaar. Niet alleen de ontmoeting met de sympathieke medereizigers viel mee, ook de reis in een stukje onbekend Portugal was geweldig. We zijn door fantastische dorpjes gereden. Het avontuur zal me in elk geval lang bijblijven." Wie de liefdesavonturen van René op de voet wil volgen, kijkt naar Hotel Römantiek, elke donderdag om 20.35 uur op VIER. (BHT)