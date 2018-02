Renaat Landuyt (sp.a): "Ik stop met politiek als ik één stem minder haal dan in 2012" MATHIAS MARIËN

15 februari 2018

17u21 3

Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) stopt met politiek als hij bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Brugge één stem minder haalt dan in 2012. "Het is een limiet die ik mezelf heb opgelegd. Als ik na zes jaar niet méér Bruggelingen heb overtuigd van mijn beleid, heeft het geen zin om verder te doen", zegt Landuyt.





De burgemeester deed de opvallende uitspraak in een dubbelinterview met zijn voorzitter John Crombez in 'De Krant van West-Vlaanderen'. Aan onze redactie bevestigt hij die stelling. "Voor de duidelijkheid: ik hou nog steeds enorm van mijn job. Ik ga er ook gewoon van uit dat er meer mensen op mij zullen stemmen dan in 2012", reageert Landuyt, die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 12.499 stemmen haalde. Over zijn verdere toekomst heeft hij naar eigen zeggen nog niet nagedacht. "Al zal ik me zeker niet vervelen. In de eerste plaats ga ik dan rusten en lezen. Maar dat moment is nog niet aangebroken. Ik zit vol goesting en ideeën om ons huidige beleid ook de komende zes jaar verder te zetten als burgemeester."