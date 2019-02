Reinigingsdienst haalt weer 27 fietsen uit de reien Bart Huysentruyt

21 februari 2019

16u52 0 Brugge De reinigingsdienst van de stad Brugge heeft woensdag 27 fietsen uit de reien gehaald. Dat is opvallend veel.

Vier keer per jaar maakt stad Brugge de Brugse reitjes proper. Met een dreghaak, dat is een touw met haak eraan, gaan de diensten van Openbaar Domein op zoek naar fietsen en ander materiaal dat niet in de Brugse reitjes thuishoort. Ze doen dat hoofdzakelijk langs de kaaien en brugjes, want daar hebben ze de meeste kans om iets uit het water te halen. De fietsen die gemerkt zijn en nog bruikbaar zijn, worden opgehaald door de Fietsendienst. De andere onbruikbare exemplaren zijn goed voor de schroothoop.

De reinigingswerkzaamheden aan het Stil Ende zullen op een ander moment plaatsvinden. Het is momenteel broedtijd voor de zwanen. “Het is van groot belang dat we deze werkzaamheden uitvoeren, zo houden we onze mooie reitjes proper en vermijden we schade aan de toeristenbootjes”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “We zullen de komende legislatuur ook inzetten op een gescheiden rioolstelsel wat de waterkwaliteit ten goede zal komen.”