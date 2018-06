Reien klaar voor eerste zwemmers VANAF MORGEN ÉLK WEEKEND AAN COUPURE MATHIAS MARIËN

29 juni 2018

02u29 0 Brugge Vanaf morgen mag je aan de Coupure elk weekend in de reien springen. Er ligt ook een extra ponton. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) waarschuwt wel: "Wie buiten de bewaakte zone zwemt, wordt uit het water gehaald. En respecteer de rust van de buurtbewoners."

En of het een opluchting is voor de vele waterratten die in de Brugse reien verkoeling willen zoeken. De voorbije weken moesten stad en politie tot vervelens toe herhalen dat het verboden was. Studenten lapten het verbod veelvuldig aan hun laars en sprongen op verschillende plaatsen toch in het water. Niet alleen in de reien, maar ook in de Damse Vaart, een pak gevaarlijker. Woensdagmiddag nog kregen enkele jongeren een fikse bolwassing van de politie toen ze ter hoogte van Bombardier van een hoge fietsersbrug in de Brugse vaart sprongen. "Een levensgevaarlijke situatie", zegt de politie.





Maar vanaf morgen is het 'illegaal' zwemmen voorbij, dan is het eíndelijk toegelaten om verkoeling te zoeken in de reien. Al is het enkel mogelijk langs de Coupure aan het 'selgascano pavilion', simpel gezegd: het kunstwerk van de Triënnale. Het Brugs stadsbestuur laat voor de gelegenheid een extra ponton aanrukken om zo voldoende ruimte voor zwemmers te creëren. "Uit metingen is gebleken dat de waterkwaliteit meer dan goed genoeg is om in te zwemmen", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).





Opblaasbootjes

Hoeveel mensen er precies in het water zullen toegelaten worden, wordt op het moment zelf beslist. Het stadsbestuur roept alvast op om respectvol met elkaar om te gaan. Te veel opblaasbare eenhoorns of bootjes, dat is uit den boze. "Maar ook dat bekijken de redders en politie op het moment zelf. Het is dus zeker niet expliciet verboden. Het belangrijkste is dat alles veilig verloopt en iedereen rustig kan zwemmen. Als men de regels respecteert, zal het een enorme meerwaarde zijn voor onze stad", zegt Landuyt. Er zullen ook kleedhokjes voorzien zijn. De komende twee maanden zijn zwemmers dus elk weekend welkom aan de Coupure. Al roept de stad wel op om de rust van de buurtbewoners te respecteren.





"Het is niet de bedoeling dat mensen 's avonds nog in het water springen. We vragen uiteraard ook om de uren te respecteren. Er zal daar ook op gecontroleerd worden. Het is simpel: wie niet op de afgesproken plaats of tijdstippen in de reien zwemt, wordt onherroepelijk uit het water geplukt. Dat komt niet alleen de rust van de buurt ten goede, maar vooral de veiligheid", besluit de burgemeester.