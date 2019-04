Reiefeesten komen zo goed als zeker terug: “Maar dan minder oubollig” Driejaarlijkse traditie verdween in 2013 van de kalender Bart Huysentruyt

03 april 2019

13u59 0 Brugge De populaire Reiefeesten, een spektakel over de Brugse geschiedenis langs het water, keren terug. Schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) wil de traditie nieuw leven inblazen. “Maar wel in een moderner jasje”, zegt Blontrock. Brugge Plus zal het evenement organiseren.

De 50ste editie van de Reiefeesten in 2013 was ook de laatste. Het Comité voor Initiatief, dat sinds 1963 de organisator was van het evenement, vond toen onvoldoende geld om nog een feest te organiseren. Zo’n 22.000 mensen woonden de laatste Reiefeesten bij. Tien geschiedkundige taferelen werden uitgebeeld op verschillende locaties. “Een evenement dat zoveel voorbereiding vergt, zoveel inzet van talrijke vrijwilligers en vooral ook een enorm budget, steeg boven het hoofd van het Comité uit”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V), destijds ook al nauw betrokken bij de organisatie van het evenement. “De Reiefeesten hadden nog bestaan als ze op een meer professionele manier waren ondersteund.” Lees: als de stad er toen ook mee zijn schouders had onder gezet.

Theater, dans en muziek

De eerste editie van de Reiefeesten vond plaats in 1963. Het evenement werd eerst om de twee jaar en later om de drie jaar georganiseerd. Telkens lokten de Reiefeesten minstens 30.000 betalende bezoekers. In 1986 waren het er zelfs 58.000. Belangrijke momenten uit de geschiedenis van Brugge werden tijdens de Reiefeesten tot leven gebracht door middel van openluchttheater, dans, muziek en multimediavoorstellingen op en rond de Brugse reien.

“Eerlijk is eerlijk: er zat wat sleet op de formule", zegt Blontrock. “Het oogde hier en daar wat oubollig. Tijdens de laatste editie waren er tien verschillende regisseurs voor tien verschillende taferelen. Misschien moeten we in de toekomst toch kiezen voor één regisseur die zijn eigen stempel en stijl doordrukt. De Reiefeesten, maar dan in een moderner jasje. De technieken zijn voorhanden.”

Ervaring: Gouden Boomstoet, Lichtfeest en KooKeet

Logischerwijs kijkt Blontrock naar Brugge Plus om de Reiefeesten in de toekomst - binnen twee jaar al? - nieuw leven in te blazen. “Zij hebben ervaring en kennis genoeg in huis", zegt de schepen. “Brugge Plus organiseerde ook al de vijfjaarlijkse Gouden Boomstoet en heeft ook ervaring met het Lichtfeest in Lissewege of KooKeet in de binnenstad.”

Of de feesten dan weer om de drie jaar moeten georganiseerd worden, is voor Blontrock nog niet duidelijk. “Om de twee jaar of om de drie jaar: dat zien we dan wel. Maar je voelt dat dit thema leeft bij de Bruggelingen. De laatste editie waren er nog meer dan 20.000 betalende toeschouwers. Ik weet zeker dat het opnieuw een succes zou worden.”