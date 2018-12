Regeringscrisis of niet: Sandrine De Crom (Open Vld) legt eed af als nieuw Kamerlid Bart Huysentruyt

06 december 2018

Het Brugse gemeenteraadslid Sandrine De Crom (41) legt vandaag de eed af als nieuw Kamerlid. Ze nam in 2014 als tweede opvolger deel aan de verkiezingen voor de Kamer en haalde toen 5.449 stemmen op de Open Vld-lijst van Vincent Van Quickenborne. Omdat huidig Kamerlid Sabine Battheu de nieuwe gedeputeerde voor onder meer Toerisme in West-Vlaanderen wordt, komt haar plaats in het federaal parlement vrij. Eerste opvolger Anthony Dumarey verkiest het burgemeesterschap in Oudenburg en gaat ook in de provincieraad zetelen. Zo kwam Sandrine De Crom in beeld. Ze behaalde tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen vanop plaats 5 bij Open Vld Plus 912 voorkeurstemmen en zetelt de komende zes jaar verder als raadslid in Brugge. De Crom is adviseur Internationaal Ondernemen bij Flanders Investment and Trade (FIT), waar ze bedrijven helpt met hun exportstrategie. Sandrine De Crom werkte voordien als raadgever ondernemen op het kabinet van toenmalig minister van Economie Fientje Moerman.