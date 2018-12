Refter, klaslokalen en laboratorium in oud klooster De Frères palmen gebouw van broeders Xaverianen in Bart Huysentruyt

18 december 2018

13u22 0 Brugge Een refter, klaslokalen en een laboratorium: het oude klooster van de broeders Xaverianen in de Mariastraat ondergaat vanaf komend voorjaar een gedaanteverwisseling. De naastgelegen school van de Frères investeert 2 miljoen euro om er meer ruimte te krijgen. “Ons leerlingenaantal stijgt weer en we willen klaar zijn voor de toekomst", zegt directeur Eline Sierens.

De laatste broeders Xaverianen vertrokken precies twee jaar geleden uit hun vertrouwde klooster in de Mariastraat. Het gebouw dateert uit de jaren vijftig van vorige eeuw. Ze stonden aan de wieg van het Sint-Franciscus Xaverianeninstituut, in de volksmond: de Frères. De middelbare school, met 800 leerlingen één van de grootste in de binnenstad, lijfde het imposante gebouw in.

Wetenschapsgang

“Twee jaar later is het dossier voor de verbouwing klaar", zegt directeur Eline Sierens. “De extra ruimte is welkom, zeker omdat het onderwijs in sneltempo verandert. In het nieuwe gebouw is bijvoorbeeld veel aandacht voor activerende leerruimtes. Dat zijn leslokalen waar je makkelijk tafels en stoelen kan verschuiven. Ook belangrijk was de komst van een wetenschapsgang op de tweede verdieping. In onze school zijn wetenschap en wiskunde belangrijk en populair. In het gebouw zullen we de nieuwste technieken kunnen aanbieden aan onze leerlingen.”

Op het gelijkvloers komen er bureaus voor de directie en creëert de school een nieuwe inkomhal met spreekruimtes. Op de eerste verdieping is plaats voor een refter voor leerlingen die ‘s middags brood eten. De overige klaslokalen bevinden zich op de tweede en derde verdieping. Het kostenplaatje van 2 miljoen euro wordt gedekt door enerzijds de school en anderzijds Agion, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs.

De investering van de Frères is niettemin opmerkelijk. De voorbije jaren werd beweerd dat het leerlingenaantal in de binnenstad van Brugge dalende was. “Zowat alle scholen zien hun leerlingenaantal weer stijgen", zegt directeur Eline Sierens. “Dat is goed nieuws en bovendien een trend die ook de komende jaren te verwachten is. Dankzij de uitbreiding kunnen we meer plaats aanbieden en vangen we een eventuele toename van leerlingen op.”

Broeders tevreden

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) onderstreept het belang van de scholen in de binnenstad: “Het is niet zo dat door het nieuwe mobiliteitsplan minder mensen hun kinderen naar het centrum willen brengen. Scholen zorgen voor leven in de brouwerij en zijn ook belangrijk voor de middenstand. Ik denk dat de overgebleven broeders, die nu in een Brugs woonzorgcentrum van rust genieten, ook tevreden kunnen zijn. Hun oorspronkelijke functie was lesgeven. Dat wordt nu gewoon voortgezet.”

De werken starten begin 2019. De gevel blijft daarbij onaangeroerd. De totale verbouwing zou een jaar duren.