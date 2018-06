Refaelov geeft aftrap WK Doornstraat 29 juni 2018

In de basisschool Doornstraat van het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituuut in Sint-Andries hebben de kinderen gisteren hun eigen WK-finale afgewerkt. Zowel bij de kleuters als de lagere schoolkinderen vonden verschillende finales plaats. De afgelopen weken hadden de kinderen, onderverdeeld in landenteams, al voorrondes afgewerkt. Club-spits Lior Refaelov gaf de aftrap. Zijn twee kinderen Adrian en Mia volgen les in de Doornstraat. Uiteindelijk moest de Belgische ploeg het onderspit delven tegen Spanje. Eindstand: 3-0. "Maar we hebben vooral heel erg veel plezier gehad", geniet directeur Christophe Vanpoucke nog na. "Ook de 400 supporters die de kinderen kwamen toejuichen, hebben het beste van zichzelf gegeven." (BHT)