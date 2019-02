Red Zebra neemt concert in Magdalenazaal integraal op Bart Huysentruyt

26 februari 2019

18u49 0 Brugge Het concert van Red Zebra op zaterdag 2 maart in de Magdalenazaal in Brugge zal volledig opgenomen worden.

De live-opnames dienen voor de nieuwe verzamel-cd ‘Stripes and Songs’ die komende zomer in de rekken ligt. “Als de opnames goed meevallen, willen we in het najaar ook een live-cd opnemen, op vinyl”, zegt zanger en boegbeeld Peter Slabbynck. “Die opnames zorgen voor een beetje extra stress, maar dat kan geen kwaad. We hebben in het verleden nooit onze live-opnames op plaat gezet." De optredens voor Red Zebra blijven binnen komen. De groep, voor eeuwig bekend van de klassieker ‘I can’t live in a living room’, bereidt het feestjaar 2020 voor. Dan is het precies veertig jaar geleden dat de oorwurm op plaat uitkwam.