Red Zebra en meer op 11 juliviering 04 juli 2018

De Brugse 11 juliviering duurt drie dagen. Op zaterdag 7 juli is er de zestiende Breydel en De Coninck-wandeltocht met keuze tussen 6, 12 en 19 kilometer. Vertrek en aankomst in het VTI aan de Pauwstraat. Op maandag 9 juli vanaf 15 uur start de 14de editie van Burgrock. Met de jaarlijkse rockrally als opwarmer treden nadien Oriens, Bizkit Park en Red Zebra op. De toegang is gratis. Het hoogtepunt volgt op dinsdag 10 juli met een academische zitting in het stadhuis. Gastspreker dit jaar is Luc Van Den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van de VRT en gewezen minister-president van Vlaanderen. Nadien zijn er nog optredens van Tommy & The Wildflowers en de Vlaanderen Boven Band. Onder meer Wim Soutaer en Loredana zorgen voor gastoptredens. (BHT)