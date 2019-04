Red Rock Rally viert kwarteeuw Bart Huysentruyt

08 april 2019

09u50 0 Brugge Het Red Rock Rally-festival op 1 mei viert de 25ste verjaardag. De organisatie trakteert op een happy hour en een afscheidsconcert van The Van Jets. En je kan je zelfs laten masseren.

30 april 1995: De twee jongerenbewegingen van de socialistische gemeenschappelijk actie MJA en ABVV-jongeren zetten hun schouders onder de Red Rock Rally. Het Sint-Amandsplein was het decor voor een podium, Brugse groepen, een gekke presentator en een enthousiast publiek. Als afsluiter gaven de Dolfijntjes een optreden weg in de Cactus-club, gevolgd door de prijsuitreiking met At Last als winnaar en een fuif met Dirk Stoops. “Een jaar later zijn we al verhuisd naar de Burg, wat ons toeliet om te kunnen groeien”, zegt Geert Dieussaert, die er ook al vanaf het begin bij was. “Twee jaar na de start hebben we beslist om niet alleen Brugse, maar Vlaamse bands de kans te geven om deel te nemen aan onze Rock Rally. Dat kwam ook de kwaliteit ten goede.”

Later kreeg Red Rock Rally een vaste plek in het Astridpark, waar onder meer De Mens, Gorki, Balthazar, Clement Peerens en Ertebrekers het podium betraden. “We hebben fantastische edities gekend. Het allerbelangrijkste is dat het publiek zich amuseerde en samenkwam op een vrije dag. Een festival op 1 mei: eigenlijk is dat het perfecte excuus voor een uitstap.”

De organisatoren zijn van plan er nog eens evenveel jaren aan te breiden, te beginnen met de feesteditie van dit jaar. “We blijven inzetten op jong talent in de rally, maar ook tijdens het avondprogramma. En we zorgen voor tal van randactiviteiten zodat niemand zich verveelt.” The Van Jets uit Oostende zijn de afsluiter van deze editie. “De cirkel is rond voor die gasten en ook voor hun geschiedenis met dit concours. Ze wonnen in 2004 onze tiende Red Rock Rally, later ook Humo’s Rock Rally. Vijftien jaar later zijn ze op afscheidstournee en komen ze hier afsluiten. We leggen de link met het verleden.”

Het publiek mag zich voorts opmaken voor een photobooth ten voordele van de muziekbank: tussen 13 en 20 uur kan je op de foto aan de kiosk en die krijg je meteen mee als aandenken aan deze feesteditie. Er komt straatanimatie langs en tussen 13 en 14 uur is er een happy hour. “De jarige trakteert”, zegt Dieussaert. “Dat is traditie.” De eerste duizend toeschouwers krijgen een gratis button en de Karmavan komt langs. Dat is een caravan vol wellness. Je krijgt er een massage aan één euro per minuut. Red Rock Plaza blijft de verzamelplaats voor hongerige magen en spelende kinderen. Op het plein vind je pizza, pasta en burgers. Een grote tent beschermt tegen regen en zon.