Red Bull verspreidt 51.000 spectaculaire postkaarten 11 augustus 2018

Energiedrankjesproducent Red Bull verdeelt samen met de stad Brugge de komende dagen 51.000 postkaarten. Het is een voorproefje van een opmerkelijk en verbluffend project waar twee jaar lang aan is gewerkt. De stad gaf Red Bull de toelating om filmpjes te maken vanuit de hoogte. Een paar maanden geleden nog werd een stuntman 'betrapt' toen hij de Brugse trappengevels op de Markt beklom. "Vooral mijn uitzicht bovenop het Belfort ga ik nooit vergeten. Mijn voeten over de rand op 60 meter hoogte, met uitzicht op de hele stad. Onvergetelijk", is voorlopig de mysterieuze boodschap. (BHT)





Bekijk het filmpje op www.hln.be/redbullbrugge