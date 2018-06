Recordzomer voor Kazou 16 juni 2018

02u51 0 Brugge Sinds de start in januari blijven de boekingen voor jongerenvakanties van Kazou, de jeugddienst van CM, binnenstromen. Vorige week sneuvelde het record van de zomer van 2013.

Intussen staat het aantal inschrijvingen op 4.354: dat zijn er 22 meer dan in de zomer van 2013 en 181 meer dan de zomer van 2017. In tien jaar is de zomer van Kazou met 695 boekingen gestegen. "In totaal organiseren we zo'n 80 vakantie-initiatieven in twee maanden tijd en dat doen we met heel erg veel enthousiasme", zegt Joannes Logghe van Kazou.





Themavakanties

"Achter de schermen is het een drukte van jewelste om dit mogelijk te maken, maar we zijn bijna klaar, zodat de eerste bus op 29 juni kan vertrekken." De populairste bestemmingen blijven de themavakanties in het binnenland, zoals de superheldenvakantie in Lokeren en ridders en jonkvrouwen in Overpelt. Maar ook de zon staat bij veel jongeren bovenaan hun verlanglijstje, met Kroatië en Italië als absolute toppers.





(BHT)