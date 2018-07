Recordmaand voor Boudewijnpark WATERATTRACTIES POPULAIR BIJ GEZINNEN OOK PLOP VERWELKOMT EXTRA BEZOEKERS MATHIAS MARIËN

30 juli 2018

02u24 0 Brugge Het Boudewijn Seapark beleeft een topzomer. In juli alleen al kwamen 10.000 bezoekers méér afgezakt in vergelijking met juli vorig jaar. "Onze attracties en ligweide met gratis wifi zijn héél populair bij jonge gezinnen", bevestigt Geertrui Quaghebeur. Ook bij Plopsaland zien ze een stijging.

Moet er nog water zijn? Het hoeft weinig betoog dat waterparken en -attracties de voorbije weken immens populair waren. Dat merken ze ook bij het Boudewijn Seapark. Daar beleven ze hun beste zomer in tien jaar. "Het is ongelofelijk hoeveel mensen de voorbije maand naar ons park zijn afgezakt", zegt woordvoerster Geertrui Quaghebeur. Afgelopen weekend was het eerste waarbij er niet over de koppen werd gelopen. De regenbuien en strakke wind zijn daarvoor de voornaamste redenen.





Topzomer

Voor het park kan de zomer echter nu al niet meer stuk. "Onze bezoekersaantallen stijgen al enkele jaren. Deze julimaand steekt er wel met kop en schouders bovenuit. We beleven een absolute topzomer", bevestigt Quaghebeur. Concreet kwamen er zo'n 10.000 bezoekers extra in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Goed voor een stijging van twintig procent. Verbazen hoeft dat niet.





Glijbanen en waterspeeltjes

Het Boudewijn Seapark kan sinds enkele jaren uitpakken met een reusachtig waterpark en speelt zo in op jonge families met kinderen. "We zien dat onze gasten in de voormiddag de traditionele attracties bezoeken en na de middag naar het waterpark trekken", aldus Geertrui Quaghebeur. Dat waterpark bestaat uit een reusachtige oppervlakte van 1.100 vierkante meter met acht glijbanen, waterspeeltjes, katrollen en ga zo maar door. Verder is er ook de 'Splash emmer' die elke twee minuten 1.200 liter verfrissend water over de passanten laat stromen. Voor de ouders is rondom het kinderzwembad een grote ligweide met stoelen én gratis wifi voorzien. Het hoeft dan ook weinig uitleg dat het waterpark de voorbije weken enorm populair was bij jonge gezinnen. Ook de dolfijnenshow valt nog steeds in de smaak en zorgt voor de nodige verfrissing.





Geen overrompeling

Niks dan lachende gezichten dus bij Boudewijn Seapark in Brugge. Ook bij het andere grote pretpark in onze regio, Plopsaland De Panne, blikken ze tevreden terug op de warme julimaand. Een overrompeling in vergelijking met andere jaren was er in het park niet. Toch noteerde Plopsaland een stijging van vijf procent in het aantal bezoekers ten opzichte van 2017. Als het warme weer aanhoudt, lijkt het erop dat enkele pretparken een absolute recordzomer tegemoet gaan.