Recordjaar in West-Vlaanderen: 7.020 transmigranten opgepakt in 2018 Gouverneur Decaluwé kijkt ook aandachtig naar mogelijke komst ferrylijn in Oostende Mathias Mariën

14 januari 2019

15u24 3

Nooit werden er meer transmigranten opgepakt in West-Vlaanderen dan in 2018. In totaal 7.020, een absoluut record. “Ik blijf ijveren voor extra maatregelen”, zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé, die naast Zeebrugge ook vreest voor een toeloop van illegalen richting Oostende.

Vorig jaar zijn 7.020 transmigranten staande gehouden in de provincie West-Vlaanderen. Een recordcijfer en ruim de helft meer dan het jaar ervoor. Gouverneur Carl Decaluwé vraagt dringend bijkomende maatregelen aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. “Het lijkt dweilen met de kraan open, maar we moeten blijven dweilen”, zegt Decaluwé. “Doen we dat niet, ontstaan er binnen de kortste keren tentenkampen, iets wat we absoluut moeten vermijden. We doen alles wat we kunnen met onze taskforce. Twee tot drie keer per week wordt een actie georganiseerd. We opteren voor kleinere, maar méér acties.”

Ter vergelijking: in 2017 werden 4.550 mensen zonder papieren gevat. Het jaar ervoor, in ‘piekjaar 2016', waren dat er 6.792. Van alle transmigranten die werden opgepakt in 2018, werd 65 procent aangetroffen in en rond de haven van Zeebrugge. Gouverneur Decaluwé wil dat de gesprekken met Londen opnieuw opgestart worden om samen het probleem in te dijken. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid toonde zich in september nog bereid om Britse agenten te laten helpen in ons land. “Sinds het vallen van de regering zijn die gesprekken stilgevallen. Het is in ieders belang dat het debat zo snel mogelijk wordt heropend", aldus Decaluwé.

Blijven volhouden

Concreet hoopt de provinciegouverneur behalve op extra politiemensen ook op bijkomende financiële ondersteuning. Volgende week komt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) alvast afgezakt richting Zeebrugge om de situatie ter plaatse te bekijken en te bespreken. Ondertussen lijkt het erop dat de zorgwekkende situatie zich in 2019 gewoon verderzet. Zo werden in de eerste 10 dagen van het jaar al vijf vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt in de omgeving van de Zeebrugse haven. “Het bewijst dat we er bovenop zitten, maar om dit te kunnen volhouden, is extra ondersteuning meer dan welkom”, aldus Decaluwé, die zich ook zorgen maakt om de nakende Brexit. “Dat wordt een bijkomende nieuwe uitdaging. We moeten ons nu al voorbereiden op de gevolgen die dat met zich zal meebrengen. Als er een harde brexit komt, dreigen truckchauffeurs langer stil te staan aan de douane en bestaat het gevaar dat transmigranten op die manier zullen proberen in vrachtwagens te klimmen.”

Ferry Oostende

Decaluwé kijkt ook aandachtig naar de mogelijke komst van de ferry in Oostende. “Als die er effectief komt, wordt dat naast Zeebrugge een nieuwe aantrekkingspool voor transmigranten. Daar moet dus zeker de nodige aandacht aan besteed worden. Nogmaals: we moeten blijven dweilen om de situatie beheersbaar te houden”, besluit de gouverneur.