Recordbedrag voor scholen die werken aan verkeersveiligheid BHT

13 maart 2019

13u17 0 Brugge De stad Brugge verdeelt dit jaar 133.243 euro aan Brugse scholen die projecten rond verkeersveiligheid organiseren. Dat is een record.

Sinds 2004 kunnen Brugse scholen een subsidie aanvragen. Die zijn elk jaar een succes waardoor het voorziene budget jaarlijks verhoogd werd. “Dit zien we niet alleen aan het totale bedrag dat uiteindelijk uitbetaald wordt, maar ook aan het aantal scholen dat meedoet”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Dit jaar hebben zestig scholen een kandidatuur ingediend. Het eerste jaar waren dat er maar 15.”

Voorwaarden

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moeten de projecten een praktisch, sensibiliserend en educatief karakter hebben en mogen ze geen betrekking hebben op infrastructuurwerkzaamheden. De stad financiert 90 procent van de kosten, met een maximum van 2.500 euro per vestiging.

“Alle Brugse scholen, van kleuter- tot hogescholen, kunnen een aanvraag indienen. Dit kan gaan van werkboeken, educatief theater, fietsbehendigheidsparcours tot fluomateriaal. Iedere school is vrij om zelf te kiezen wat voor hen het beste past in hun leerplan”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De school staat zelf in voor de volledige uitwerking van het project.