Record voor expo Kentridge 02 maart 2018

De tentoonstelling 'William Kentridge. Smoke, Ashes, Fable' in het Sint-Janshospitaal in Brugge sloot de deuren met groot succes: een bezoekerstotaal van liefst 43.186 bezoekers. "Nooit eerder trok een tentoonstelling actuele kunst in Brugge zoveel belangstelling en waardering van de (inter)nationale media", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Ook Till-Holger Borchert, directeur Musea Brugge, is opgetogen. "Met de kwaliteiten van de kunst zelf en die van de gastcurator Margaret Koerner en scenograaf Sabine Theunissen, kon het team van Musea Brugge optimaal inspelen op de publieke interesse", zegt Till-Holger Borchert. (BHT)