Record: 155 gebouwen staan leeg 19 juli 2018

Brugge telt 155 leegstaande woningen en gebouwen. Dat blijkt uit cijfers van schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). Nooit eerder waren de cijfers zo hoog.

Vorig jaar waren er 'maar' 74 leegstaande woningen of gebouwen. Dat is de helft minder dan nu. "Ik heb de laatste jaren opdracht gegeven om actief op zoek te gaan naar leegstaande panden", zegt Demon. "Die opsporing zorgt voor een piek in de cijfers. Dankzij dat werk konden al heel wat eigenaars aangezet worden om hun woning of gebouw terug in gebruik te laten nemen, en nam het aantal panden dat in het leegstandsregister is opgenomen vanzelfsprekend ook sterk toe. Het is de aanpak die wijzigde, niet het aantal leegstaande woningen."





Om de aanpak mogelijk te maken gingen stadsdiensten beter samenwerken, en was er speciale aandacht voor helder taalgebruik in de uitgaande brieven. "De afgelopen jaren werden telkens meer dan 300 panden onderzocht bij een vermoeden van leegstand. Bij zo'n vermoeden vragen we de eigenaars het gebruik van het pand te verduidelijken. Soms worden er werken uitgevoerd, staat het pand te koop of is het net verkocht. Af en toe is men het gebouw gewoon anders gaan gebruiken", zegt Demon. Als een woning of gebouw niet binnen een redelijke termijn terug in gebruik genomen wordt, gaat de stad over tot opname in het stedelijk leegstandsregister. "Die belasting moet eigenaars aanzetten om iets aan de leegstand te doen."