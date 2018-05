Rechtszaak van Termont tegen auteur Ignace Vandewalle uitgesteld 03 mei 2018

02u41 0

De burgerlijke rechtszaak die de Gentse burgemeester Daniël Termont tegen de Brugse auteur Ignace Vandewalle heeft aangespannen, is uitgesteld. De advocaat van Termont wil de uitspraak over het strafrechtelijk luik van de zaak afwachten. Termont beschuldigt Vandewalle van laster en eerroof voor insinuaties in zijn boek 'De illegale Ghelamco Arena'. Hij eist een morele schadevergoeding van 10.000 euro die hij wil wegschenken aan het goede doel. Advocaat Nina Van Eeckhout diende daarvoor een strafklacht in voor laster en eerroof en een burgerlijke klacht om de schadevergoeding af te dwingen. Beide partijen komen overeen om de behandeling van de burgerlijke klacht uit te stellen tot na de uitspraak over de strafklacht. Die zal daardoor mogelijk niet meer voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober behandeld worden. (BHT)