Rechtszaak tegen ex-vrijwilligers asiel uitgesteld

De rechtszaak die het Blauwe Kruis dierenasiel aanspant tegen ex-vrijwilligers die het asiel beschuldigen van dierenmishandeling is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De zaak moest deze week normaal voor de eerste keer voor de rechter komen, maar om extra elementen aan het dossier toe te voegen, werd beslist om nog niet te pleiten. De vrijwilligers zelf blijven bij hun standpunt en wijzen op het recente overlijden van een 13-jarige hond als ultieme bewijs. Volgens de eigenaars die de hond adopteerden, kon het overlijden voorkomen worden als het asiel een juiste diagnose had gesteld. De zaak kan sowieso nog maanden aanslepen. De directie van het dierenasiel heeft altijd ontkend dat er sprake is van dierenmishandeling. (MMB)